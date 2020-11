Durchsuchungen gegen Hass im Netz

Hände tippen auf einem Laptop. Foto: Silas Stein/dpa/dpa-tmn/Symbolbild

Wiesbaden Bei einem europaweiten Aktionstag gegen Hass und Hetze im Internet hat die deutsche Polizei auch in Rheinland-Pfalz und im Saarland Wohnungen oder andere Gebäude durchsucht. Dabei sei es um die Sicherstellung von Smartphones und Laptops gegangen, teilte das Bundeskriminalamt (BKA) in Wiesbaden am Dienstag mit.

Bundesweit waren in elf Bundesländern mehr als 80 Wohnungen oder andere Objekte durchsucht worden. Knapp 100 Beschuldigte sollten zu mutmaßlich von ihnen veröffentlichten Hasskommentaren vernommen werden. Bei der sechsten Auflage des Aktionstages hätten sich in diesem Jahr auch sechs weitere europäische Staaten beteiligt.