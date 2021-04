Durchsuchungen wegen des Verdachts der Schwarzarbeit

Kaiserslautern Rund 650 Einsatzkräfte von Polizei, Steuerfahndung und Zoll haben am Donnerstag im Raum Ludwigshafen und Frankenthal mehr als 60 Geschäfts- und Privaträume durchsucht. Dem Einsatz seien teilweise jahrelange Ermittlungen gegen organisierte Strukturen im Bereich der Schwarzarbeit vorausgegangen, teilte die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern mit.

Schwerpunkt seien sowohl das Baugewerbe als auch etwa Logistik-, Verpackungs- und Lagerarbeiten. Bei Durchsuchungen im In- und Ausland seien zahlreiche Beweismaterialien und Wertgegenstände gesichert worden, insbesondere Bargeld in siebenstelliger Höhe. Nach bisherigen Erkenntnissen sei von einem Schaden in Millionenhöhe auszugehen.