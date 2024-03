Wetter Durchwachsen und mild: Bis zu 16 Grad am Dienstag

Die kommenden Tage dürften in Rheinland-Pfalz und dem Saarland milde und tendenziell leicht steigende Temperaturen bringen mit zunehmend heiteren Phasen Richtung Mitte der Woche. Zunächst ziehen allerdings am Sonntag von Westen her Wolken auf, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag in Offenbach mitteilte. Die brächten Regen bei maximal 14 Grad.