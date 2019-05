später lesen Durchwachsenes Wetter zum Wochenstart Teilen

Niedrige Temperaturen, dichte Wolken und immer wieder Schauer: Den Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland steht ein ungemütlicher Start in die Woche bevor. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) ist es am Montag stark bewölkt mit vereinzelten Schauern im Schiefergebirge und Höchsttemperaturen von um die 10 Grad. dpa