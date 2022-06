Wetter : Duschen und sich suhlen: Bei Hitze suchen Tiere Abkühlung

Bell/Landau Bei einer Affenhitze von um die 30 Grad freuen sich in Rheinland-Pfalz auch Zootiere über Abkühlungen. Diese können recht unterschiedlich sein. „Unsere Papageien können wir auch duschen“, sagte der Chef des Tierparks Bell im Hunsrück, Remo Müller, am Freitag.

Der Direktor des Zoos Landau in der Pfalz, Jens-Ove Heckel, berichtet von gefrorenem und ungesüßtem Fruchtmus am Stiel für die Schimpansen. Eisbomben, also Futter und Wasser in Eimer eingefroren, gebe es zur Beschäftigung in der gegenwärtigen Hitze zum Beispiel für Zwergotter. Visayas-Mähnenschweine und Pinselohrschweine könnten sich in Schlammbädern suhlen. Und seinen großen Laufvögeln, den Emus, bietet der Zoo Landau laut Heckel eine „Wassersprengerdusche“ an.