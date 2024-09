Drogenkriminalität Dutzende Kilo Amphetamin beschlagnahmt

Der Mann soll in Kaiserslautern Amphetamin verkaufsfertig aufbereitet haben. Durchsucht wurden auch Objekte in Saarbrücken und dem Landkreis Südwestpfalz. Dabei wurden weitere Drogen sichergestellt: Crystal Meth, Marihuana und Haschisch. Alleine im Fahrzeug des Verdächtigen hätten die Einsatzkräfte mehr als acht Kilogramm Amphetamin entdeckt, teilte die Polizei mit. Der Hauptverdächtige kam in Untersuchungshaft. Zu den Vorwürfen äußerte er sich zunächst nicht.