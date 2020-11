DWD erwartet kühlere Temperaturen: Bodenfrost möglich

Eiskristalle bedecken nach Bodenfrost ein Blatt. Foto: Henning Kaiser/dpa/Archivbild

Offenbach In den kommenden Tagen wird es in Rheinland-Pfalz und im Saarland deutlich kühler. Der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach zufolge ist in den Nächten auch Bodenfrost möglich. Dazu bleibt es meist trocken.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Der Dienstag startet laut DWD noch mit einigen Wolken und örtlich etwas Regen. Der klingt aber im Laufe des Tages ab, es bleibt wechselnd bewölkt. Die Temperaturen steigen auf maximal 11 bis 15 Grad. In der Nacht ist bei Auflockerungen dem DWD zufolge Frost in Bodennähe möglich. Die Tiefstwerte sinken auf 5 bis 1 Grad, in höheren Lagen der Eifel auch auf bis zu 0 Grad.