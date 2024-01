Deutscher Wetterdienst DWD hebt Unwetterwarnung auf - am Wochenende Schnee

Vor allem in der Pfalz könne es am Freitag jedoch noch etwas Regen geben, schrieb der DWD. Am Abend könne es dann im Norden von Rheinland-Pfalz regnen. Die Temperaturen liegen bei Höchstwerten von 7 bis 11 Grad und in der Eifel bei 4 Grad. Dazu wehe ein schwacher bis mäßiger Wind, der sich gelegentlich zu Böen steigere. Vor allem in der Eifel und in höheren Lagen rechnet der DWD auch mit steifen und teils stürmischen Böen.