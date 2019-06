DWD: Hohe UV-Belastung in Rheinland-Pfalz und Saarland

Die Sonne scheint von einem blauen Himmel zwischen zwei Sonnenblumen hindurch. Foto: Felix Kästle/Archivbild.

Offenbach In Rheinland-Pfalz und im Saarland rechnet der Deutsche Wetterdienst in den kommenden Tagen mit einer „ungewohnt“ hohen UV-Strahlung. Betroffen seien am Dienstag und Mittwoch vor allem der Süden und Westen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit.

Längere Aufenthalte im Freien sollten bis zum Nachmittag vermieden werden.