DWD warnt vor frostigen Nächten: Temperaturen sinken weiter FOTO: Uwe Zucchi

Wind und Kälte lassen die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland an diesem Wochenende bibbern. Besonders in den Nächten werde es frostig, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Samstag mit. Die Höchsttemperaturen am Samstag liegen zwischen 2 und 5 Grad, im höheren Bergland gibt es Frost bei minus 4 Grad. Dabei treten starke Böen auf, besonders im Saarland und im Hunsrück kann es stürmen. Nachts sinken die Temperaturen laut DWD auf minus 7 bis minus 11 Grad, in einigen Lagen werde es noch kälter. dpa