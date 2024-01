Wetter DWD warnt vor Schnee und Glätte - Flugausfälle erwartet

Ebenfalls eingeschränkt wird der Flugverkehr am Flughafen Frankfurt. Wie die Betreibergesellschaft Fraport am Dienstag mitteilte, könne am gesamten Mittwoch und auch noch am Donnerstag nur ein stark eingeschränkter Flugverkehr stattfinden. Passagieren empfehle man, sich vorab über ihre Flüge zu informieren und bei Streichungen nicht zum Flughafen zu kommen. Auch der Flughafen Saarbrücken rechnet für Mittwoch mit Verzögerungen im Betriebsablauf und Flugausfällen, am Donnerstag seien ebenfalls Einschränkungen möglich. Aktuelle Informationen zum Flugstatus gebe es auf den Internetseiten der Fluggesellschaften sowie über die Website und die App des Flughafens.