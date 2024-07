So wird das Wetter Warnung vor Gewitter

In der ersten Schulferienwoche müssen sich die Menschen in Rheinland-Pfalz auf wechselhaftes Wetter mit Sonne, Wolken und Regen einstellen. Ab Mitte der Woche besteht laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) nur noch ein geringes Regenrisiko. Am Montagabend kann es aber stürmisch werden.