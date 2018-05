später lesen DWD warnt vor Unwettern Teilen

Das Wetter in Rheinland-Pfalz und Saarland bleibt auch in den kommenden Tagen extrem. Vor allem am Dienstag müssen mit Starkregen und Hagel gerechnet werden, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Montag mit. „Lokale Überschwemmungen sind wahrscheinlich.“ Dabei soll es weiterhin sommerlich warm bleiben: Die Maximalwerte seien zwischen 25 und 29 Grad. In der Nacht seien weitere Schauer und Gewitter wahrscheinlich. dpa