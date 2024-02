Wetter Es bleibt vorerst feucht an Rhein, Mosel und Saar

Der Wochenausklang und der Auftakt in die neue Woche dürften in Rheinland-Pfalz und dem Saarland zunächst weiter feuchtes Wetter bringen. Am Sonntag komme es bei maximal zehn Grad zu Schauern oder länger anhaltendem Regen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag in Offenbach mit. In den höchsten Lagen des Landes könne sich der Regen mit Schnee vermischen.