Verkehr E-Bike-Fahrer bei Unfall in St. Ingbert schwer verletzt

St. Ingbert · Beim Einbiegen in eine Straße in St. Ingbert erfasst ein Autofahrer einen E-Bike-Fahrer. Dieser wird so schwer verletzt, dass er ins Krankenhaus muss.

09.08.2024 , 19:28 Uhr

Ein E-Bike-Fahrer trägt bei einem Unfall in St. Ingbert schwere Verletzungen davon. (Symbolbild) Foto: Marcus Brandt/dpa

Ein E-Bike-Fahrer ist bei einem Unfall im saarländischen St. Ingbert schwer verletzt worden. Er sei an einer Einmündung von einem einbiegenden Autofahrer erfasst worden, teilte die Polizei mit. Bei dem Unfall habe der E-Bike-Fahrer schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen erlitten. Ein Rettungswagen brachte ihn in eine Klinik. Der Autofahrer blieb unverletzt. © dpa-infocom, dpa:240809-930-199249/1

(dpa)