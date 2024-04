Landkreis Kaiserslautern E-Bike-Fahrer stürzt und verletzt sich lebensgefährlich

Bei einem Verkehrsunfall mit einem E-Bike ist ein Mann lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag berichtete, stürzte der 27-jährige Fahrer am späten Freitagnachmittag auf dem Weg von Schneckenhausen nach Otterberg (Landkreis Kaiserslautern) in einer Kurve.