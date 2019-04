später lesen E-Ladesäulen: 15 bis 20 neue Stationen in Mainz Teilen

Nachdem Ladesäulen für Elektroautos bisher vor allem im dichter besiedelten Mainzer Stadtgebiet gebaut wurden, soll die neue Infrastruktur nun auch verstärkt in die Stadtteile kommen. Etwa 50 öffentliche Ladepunkte gebe es in der Landeshauptstadt bereits, zwischen 15 und 20 sollen in diesem Jahr hinzukommen, sagte Ralf Peterhanwahr von der Stadt Mainz der Deutschen Presse-Agentur (dpa). dpa