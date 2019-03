später lesen E-Roller und autonomes Fahren: Verkehrskonzepte der Zukunft Teilen

Sechs Wochen nach dem Start eines Beteiligungsprozesses zur Mobilität der Zukunft hat das Verkehrsministerium bereits erste Zwischenergebnisse vorgelegt. „Wir verfügen jetzt schon über einen wahren Schatz an Informationen, den wir vorher nicht hatten“, sagte Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) am Montag zum Auftakt eines ersten Regionalforums in Mainz mit rund 80 Teilnehmern von Kommunalverwaltungen, Industrie- und Handelskammern, Gewerkschaften oder Naturschutzverbänden. dpa