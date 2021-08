Ebling appelliert: Städte sollen Tempo 30 einrichten dürfen

Autos fahren über Tempo-30-Markierungen. Foto: Andreas Arnold/dpa/Symbolbild

Mainz Die Städte in Rheinland-Pfalz sollten nach Ansicht des Städtetags-Chefs und Mainzer Oberbürgermeisters Michael Ebling (SPD) vom Land die Freiheit bekommen, Tempo-30-Zonen einzurichten. „Die Erfahrungen in Mainz damit sind überwiegend positiv“, sagte Ebling der Deutschen Presse-Agentur in Mainz.

„Der Zweck ist erreicht, wir haben das Stickstoffdioxid deutlich gesenkt.“ Dazu kämen „wesentliche Begleiteffekte: Der Verkehr ist weniger hektisch und weniger gefährlich für Radfahrer und Fußgänger“. Und der Verkehrslärm für die Anwohner sei zurückgegangen.