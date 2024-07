Flutkatastrophe Ebling: Gemeinsames Gedenken wichtig für Zusammenhalt

Das gemeinsame Gedenken an die Flutkatastrophe im Ahrtal vor drei Jahren und die Trauer um die Opfer ist nach Ansicht des rheinland-pfälzischen Innenministers Michael Ebling (SPD) wichtig, um den Zusammenhalt zu stärken. „Der ist in der Region wirklich sehr groß“, sagte Ebling der Deutschen Presse-Agentur. Er nahm zuvor an einer Gedenkfeier in Sinzig teil.