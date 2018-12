später lesen Ebling: Großräumiges Fahrverbot für Mainz in weiter Ferne FOTO: Andreas Arnold FOTO: Andreas Arnold Teilen

Twittern

Teilen



Trotz des Urteils des Verwaltungsgerichts wird es nach Einschätzung von Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD) nicht zu umfangreichen Fahrverboten in Mainz kommen. „Ein großräumiges Fahrverbot ist in weite Ferne gerückt“, sagte er am Dienstag dem Radiosender SWR Aktuell. dpa