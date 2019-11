Ebling oder Haase: Mainzer wählen Oberbürgermeister

Die Kandidaten für die OB-Stichwahl in Mainz: Michael Ebling (SPD,l) und Nino Haase (parteilos,r). Foto: Fredrik von Erichsen/dpa/Archivbild.

Mainz Seit 70 Jahren stellen die Sozialdemokraten den OB der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt. Der parteilose Herausforderer des Amtsinhabers will den Wechsel. Die Entscheidung fällt am Sonntag in der Stichwahl.

Das Ergebnis der ersten Runde in der Mainzer OB-Wahl hat viele überrascht. Fünf Monate nach dem Sieg der Grünen bei der Kommunalwahl kam die grüne Kandidatin Tabea Rößner nur auf den dritten Platz. So entscheidet sich das Rennen nun am Sonntag in der Stichwahl zwischen Amtsinhaber Michael Ebling (SPD) und Herausforderer Nino Haase. Der 52-jährige Sozialdemokrat lag Ende Oktober mit 41,0 Prozent der Stimmen um 8,6 Prozentpunkte vor seinem parteilosen Herausforderer, der von CDU, Ökologisch-Demokratischer Partei (ÖDP) und Freien Wählern unterstützt wird und am 27. Oktober auf 32,4 Prozent kam.

Am ersten Wahlabend zeigte sich der 36-jährige Haase zuversichtlich, den Abstand aufholen zu können: „Der Pokal hat seine eigenen Gesetze und Stichwahlen eben auch.“ Im Endspurt des Wahlkampfs setzte Ebling ganz auf seine Mainzer Wurzeln, mit roten Plakaten und Slogans wie „Mainz - Ich kenne dich“ oder „Mainz - Ich kämpf für dich“. Der in Dresden geborene Haase warb hingegen mit dem Image als „unabhängiger OB-Kandidat für Mainz“ und mit dem Willen zur Veränderung nach 70 Jahren mit fünf Oberbürgermeistern der SPD.

Beide Kandidaten waren direkt nach dem ersten Wahlgang sichtlich bemüht um die Wähler der Grünen. Doch auf einer Mitgliederversammlung des Kreisverbands entschied sich die Partei zu Beginn dieser Woche dann doch zu einer Wahlempfehlung für Ebling. „Trotz einiger inhaltlicher Unterschiede konnte Michael Ebling viele Schnittmengen aufzeigen, die letztlich zum positiven Votum der Mitglieder geführt haben“, erklärten die Kreisvorstandssprecher Katharina Binz und Christian Viering. Als größte Fraktion im Mainzer Stadtrat führen die Grünen zurzeit Koalitionsverhandlungen mit SPD und FDP über die Weiterführung der Zusammenarbeit.

Haase reagierte enttäuscht auf das Votum der Grünen. Die Grünen seien nicht auf seine Gesprächsbereitschaft eingegangen, kritisierte er auf Facebook. Binz erwiderte, dass sich Haase weder bei ihr noch bei einem anderen Vorstandsmitglied der Mainzer Grünen gemeldet habe. Auf Twitter zitierte die CDU Mainz Haase mit dem Statement: „Es darf nicht nur um die Sicherung einer Ampelkoalition gehen. Daher am Sonntag den echten Wechsel hin zu einer lösungsorientierten, parteiübergreifenden Politik wählen!“

Ob die Wahlempfehlung der Grünen dem Amtsinhaber helfen wird, hängt nicht zuletzt davon ab, wie sehr sich ihre Anhänger unter den rund 162 000 Wahlberechtigten noch einmal zum Gang in die Wahlkabine bewegen lassen. Am 27. Oktober lag die Beteiligung mit 45,8 Prozent etwas höher als bei der OB-Wahl 2012 mit 42,8 Prozent. Damals trat Ebling in einer Stichwahl gegen den grünen Kommunalpolitiker Günter Beck an, wobei die Beteiligung auf 34,3 Prozent zurückging.