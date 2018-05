später lesen Eckes-Granini steigert Umsatz trotz Ernteausfällen FOTO: Andreas Arnold FOTO: Andreas Arnold Teilen

Der Getränkehersteller Eckes-Granini stellt heute die Ergebnisse des vergangenen Geschäftsjahrs vor. Die Gruppe blicke auf ein erfolgreiches Jahr zurück und habe die Weichen für weiteres Wachstum gestellt, teilte das Unternehmen vorab in Nieder-Olm mit. Zu Eckes-Granini gehören unter anderem Marken wie „Granini“ und „Hohes C“. Das Unternehmen beschäftigte zuletzt rund 1750 Mitarbeiter und vertreibt seine Produkte in mehr als 80 Ländern. Für das Jahr 2020 peilte Eckes-Granini einen Umsatz von einer Milliarde Euro an. dpa