Mehrere Artikel betroffen Rückruf: Vor diesen Brötchen bei Edeka, Marktkauf und Netto wird gewarnt

Betroffen sind die „Gut & Günstig Gemischte Brötchen zum Fertigbacken“ bei Edeka und Nahkauf sowie „Kornmühle Gemischte Brötchen zum Fertigbacken“ bei Netto Marken Discount. Die Rückrufaktion gilt für Produkte mit Mindesthaltbarkeitsdatum bis einschließlich 30. Mai 2024. Laut dem Bundesamt ist bei den Brötchen von Gut und Günstig der Norden Deutschlands weniger betroffen. Die Aufbackware wird überwiegend in Rheinland-Pfalz, im Saarland, in Hessen, Baden-Württemberg, Bayern, Sachsen und Thüringen angeboten. Die Brötchen von Netto gibt es in ganz Deutschland.