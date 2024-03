Klima Eder lobt Ausbau der erneuerbaren Energien: Mahnt zur Eile

Der Abbau von Hindernissen durch die Bundesregierung und der Ausbau der erneuerbaren Energien gerade in den Kommunen haben nach Einschätzung der rheinland-pfälzischen Umweltschutzministerin Katrin Eder dazu geführt, dass das deutsche Klimaschutzziel für 2030 erreichbar ist. „Diesen Schwung müssen wir mitnehmen und den Ausbau der Stromnetze und der Infrastruktur weiter vorantreiben, für einen Strommarkt der Zukunft“, sagte die Grünen-Politikerin am Freitag in Mainz. Eder ist derzeit Vorsitzende der Umweltministerkonferenz der Länder.