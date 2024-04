Ministerin Eder: „Reparieren statt wegwerfen ist der richtige Weg“

Die Vorsitzende der Umweltministerkonferenz hat die Entscheidung des Europaparlaments zum „Recht auf Reparatur“ ausdrücklich begrüßt. Die rheinland-pfälzische Ressortchefin Katrin Eder (Grüne) erklärte am Dienstag in Mainz, das „Recht auf Reparatur“ sorge für mehr Verbraucherschutz und sei ein wichtiger Schritt hin zu einer größeren Abfallvermeidung. Mehrere Millionen Tonnen Abfall können so in der EU vermieden werden. „Reparieren statt wegwerfen ist der richtige Weg.“