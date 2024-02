Umweltpolitik Eder und Goldschmidt fordern rasche EU-Naturrichtlinie

Die rheinland-pfälzische Umweltministerin Katrin Eder und ihr schleswig-holsteinischer Amtskollege Tobias Goldschmidt (beide Grüne) haben den raschen Beschluss einer geplanten EU-Naturrichtlinie gefordert. „Fragile und zerstörte Lebensräume wirken sich verheerend auf unsere heimische Landwirtschaft sowie das Klima aus“, sagte Eder. „Über 80 Prozent der natürlichen Lebensräume wie Wälder und Moore sind in einem schlechten Zustand.“ In der EU seien zehn Prozent der Bienen- und Schmetterlingsarten vom Aussterben bedroht und 70 Prozent der Böden in schlechtem Zustand.