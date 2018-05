später lesen Effizientere Altersprüfung bei jungen Flüchtlingen Teilen

Einige Monate nach dem tödlichen Messerangriff auf eine 15-Jährige in Kandel will Rheinland-Pfalz die Altersfeststellung bei unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen effizienter machen. Wie das genau aussehen soll, erläutern heute Integrationsstaatssekretärin Christiane Rohleder (Grüne), das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung sowie der Landkreistag in Mainz. Ministerin Anne Spiegel befindet sich derzeit im Mutterschutz und wird von Rohleder vertreten. dpa