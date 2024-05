Zweibrücken Ehefrau getötet - 36-Jähriger wegen Mordes angeklagt

Den Angaben nach folgte der Beschuldigte seiner Frau am 4. Dezember 2023 in den Keller ihres gemeinsamen Hauses in Zweibrücken. Dort soll er der 33-Jährigen zunächst mit einem Gegenstand auf den Kopf geschlagen haben, sodass sie wehrlos zu Boden fiel. Dann habe er dem Opfer mit einer unbekannten Tatwaffe mehrere Schnitt- und Stichverletzungen im Gesichts- und Halsbereich zugefügt. Die Frau sei sofort an der Schwere der Verletzungen gestorben.