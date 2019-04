später lesen Ehemalige Gaststätte im Westerwald niedergebrannt Teilen

Eine ehemalige Gaststätte im Westerwald ist am Mittwochvormittag niedergebrannt. Nach den bisherigen Erkenntnissen hätten sich keine Menschen in dem Gebäude zwischen Bölsberg und Unnau befunden, teilte die Polizei in Montabaur mit. dpa