Ehemaliger BP-Manager wird Finanzchef bei Wintershall Dea

Der ehemalige BP-Manager Paul Smith soll Finanzchef des neuen deutschen Öl- und Gaskonzerns Wintershall Dea werden. Die Ernennung werde mit dem Abschluss des Zusammenschlusses von Wintershall und der Deutschen Erdöl AG (Dea) wirksam, teilten der Chemiekonzern BASF und der Dea-Eigner LetterOne am Dienstag mit. dpa

Zuvor hatte das „Handelsblatt“ über die Personalie berichtet.

Erst vor wenigen Wochen hatte die BASF-Tochter Wintershall mit Sitz in Kassel den Zusammenschluss mit Dea angekündigt, der für das erste Halbjahr 2019 geplant ist. BASF wird mit 67 Prozent die Mehrheit der Anteile an der fusionierten Öl- und Gasfirma halten, LetterOne den Rest. Mittelfristig wollen die Eigner Wintershall Dea an die Börse bringe. Dies soll frühestens im zweiten Halbjahr 2020 der Fall sein.

LetterOne des russischen Milliardärs Michail Fridman hatte Dea 2014 für 5,1 Milliarden Euro vom Energiekonzern RWE übernommen. BASF hatte damals ebenfalls Interesse gezeigt, aber den Kürzeren gezogen. Dea verleibte sich dann 2015 die Öl- und Gasquellen des Energiekonzerns Eon in der norwegischen Nordsee für 1,6 Milliarden US-Dollar ein.

