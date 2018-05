später lesen Ehemaliger Homburger OB wegen Betrugs und Untreue angeklagt FOTO: David-Wolfgang Ebener FOTO: David-Wolfgang Ebener Teilen

Nach der Untreue-Anklage gegen den amtierenden Oberbürgermeister des saarländischen Homburg ist nun auch Anklage gegen seinen Amtsvorgänger erhoben worden. Die Staatsanwaltschaft Saarbrücken wirft dem ehemaligen Stadtoberhaupt Betrug und Untreue in insgesamt sechs Fällen vor, wie die Behörde am Freitag mitteilte. Mitangeklagt ist ein Homburger Bauunternehmer wegen Betrugs in vier Fällen. dpa