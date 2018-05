später lesen Ehemaliges Restaurant-Schiff auf der Saar gesunken Teilen

Ein seit längerer Zeit ungenutztes Schiff ist in der Nacht zum Dienstag auf der Saar in Saarbrücken gesunken. Das Schiff wurde früher als Restaurant genutzt und lag auf Höhe des Staatstheaters vor Anker, wie ein Polizeisprecher sagte. Kurz vor Mitternacht sank es aus unbekannter Ursache auf den Grund. Einsatzkräfte der Feuer, des Wasserschifffahrtsamtes, der Wasserschutzpolizei sowie ein Vertreter des Landesamtes für Umweltschutz waren in der Nacht vor Ort. Rund um das Schiff seien Ölsperren ausgelegt worden, um mögliche Umweltverschmutzungen zu vermeiden. „Bei Tageslicht muss entschieden werden, wie das Schiff geborgen wird“, sagte der Sprecher. dpa