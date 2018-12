später lesen Ehepaar bei Hausbrand verletzt: Rettung durch Nachbarn FOTO: Mohssen Assanimoghaddam FOTO: Mohssen Assanimoghaddam Teilen

Ein älteres Ehepaar ist von Nachbarn am Freitagmittag in Unkel aus seinem brennenden Haus gerettet worden. Das Paar habe leichte Verletzungen erlitten und sei in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. dpa