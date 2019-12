Ehepaar bei Wohnhausbrand lebensgefährlich verletzt

Ein Sanitäter vor einem Rettungswagen mit der Nummer des Notrufes. Foto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild.

Völklingen Bei einem Feuer an einem Wohnhaus in Völklingen sind am Samstag zwei Bewohner lebensgefährlich verletzt worden. Der Brand sei am Vormittag in der Garage des Einfamilienhauses ausgebrochen, teilte die Polizei mit.

