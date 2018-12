später lesen Ehepaar und Katze bei Wohnungsbrand verletzt Teilen

Ein Ehepaar und ihre Katze sind bei einem Brand in ihrer Wohnung in Ludwigshafen verletzt worden. Ihr Heim im siebten Stock eines Mehrfamilienhauses stand in der Nacht zum Heiligabend bald im Vollbrand, der Rauch breite sich im Gebäude aus, wie die Feuerwehr mitteilte. dpa