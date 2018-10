später lesen Ehepaar wird nach Streit ohnmächtig: Rettung per Drehleiter Teilen

Ein Ehepaar ist nach einem Familienstreit ohnmächtig geworden und per Drehleiter aus seiner Wohnung gerettet worden. Der 40-jährige Mann und seine 43-jährige Frau hatten in der Nacht zum Sonntag so gestritten, dass Nachbarn die Polizei riefen. dpa