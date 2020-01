Ehrliche Finderin gibt Geldbörse mit fast 800 Euro ab

In Polizei-Westen gekleidete Polizisten. Foto: Silas Stein/dpa/Archivbild.

Mainz Eine ehrliche Finderin hat bei der Polizei eine Geldbörse mit 791 Euro Bargeld abgegeben. Die Frau habe das Portemonnaie am Samstagmittag in der Nähe des Hauptbahnhofs in Mainz gefunden und der Bundespolizei ausgehändigt, teilte die Polizei am Montag mit.

