Ehrlicher Finder bringt Umschlag mit 3500 Euro zur Polizei

Banknoten liegen sortiert auf einem Tisch. Foto: Monika Skolimowska/zb/dpa/Archivbild.

Mainz Ein ehrlicher Finder hat in Mainz wenige Tage vor Weihnachten einen 35-Jährigen Mann glücklich gemacht. Dieser hatte in einer Straßenbahn am Montag einen Umschlag mit rund 3500 Euro und eine Bankkarte liegen gelassen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Der 28-Jährige habe den auf einem Sitzplatz liegenden Umschlag entdeckt, einen Blick hinein geworfen und erschrocken festgestellt, was sich darin befand.