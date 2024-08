Riesige Zeltstadt 50.000 Muslime bei Treffen in der Eifel: Wer sind die Ahmadiyya?

Jedes Jahr halten die Ahmadiyya-Muslime ihre zentralen Versammlungen ab, Jalsa Salana genannt. Auch in Deutschland gibt es so eine Jahresversammlung seit 1975. Sie ist im Laufe der Jahre stark angewachsen, so dass nun um die 50.000 Gläubige in der Eifel erwartet werden. Mehr als 1000 Freiwillige haben am Aufbau der Zeltstadt gearbeitet, heißt es von Seiten der Organisatoren.