Horper-Nachfolger Der neue Bauernpräsident steht schon vor der Wahl fest

Wer wird Nachfolger des scheidenden Bauernpräsidenten Michael Horper? Diese Frage wird offiziell erst am nächsten Montag beantwortet. An diesem Tag wählt die 60-köpfige Vertreterversammlung in Koblenz den neuen Chef-Repräsentanten der Landwirte und Winzer im nördlichen Rheinland-Pfalz.