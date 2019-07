Eifel findet Mitstreiter für Kampagne gegen Motorradlärm

Ein Motorrad fährt in der Eifel an einer Geschwindigkeitsanzeige vorbei. Foto: Martin Weisberger/Nationalpark Eifel/Archiv.

Simmerath/Nürburg Die nordrhein-westfälische Nationalparkregion Eifel hat für ihre geplante bundesweite Kampagne gegen Motorradlärm so viele Mitstreiter gefunden, dass die Initiative ins Rollen kommt. Im nächsten Schritt werde es eine Geschäftsstelle als Kampagnen-Zentrale in der Eifelstadt Schleiden geben, teilte eine Sprecherin der Gemeinde Simmerath mit.

Neben den acht Kommunen in der Nationalparkregion Eifel wollen sich zunächst zwölf weitere Kommunen an der Aktion beteiligen. Wie von den Initiatoren erwartet, liegen auch sie überwiegend in Mittelgebirgen mit beliebten Motorradstrecken.