Eine endlose Geschichte Lückenschluss oder Sackgasse: Wie geht’s weiter mit der Eifelautobahn A1?

Analyse | Trier · Für den Lückenschluss der A1 fehlen nur ein paar Kilometer – aber die haben es in sich. Jetzt ist mal wieder Bewegung in die Sache gekommen. Nur in welche Richtung?

04.07.2024 , 06:56 Uhr

Hier geht’s nicht mehr weiter: Bei Kelberg in der Vulkaneifel endet derzeit die Autobahn A1. Foto: dpa/Thomas Frey