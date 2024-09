Kommunale Versorgung „Eifel-Pipeline“ für Wasser, schnelles Internet und Energie

Daher hätten sich die kommunalen Partner in der Gesellschaft „Landwerke Eifel“ zusammengeschlossen: „Und dann haben wir eine Hauptschlagader über die Westeifel gelegt“, sagt Welsch. Daran seien die Verteilnetze angeschlossen. Die Haupttrasse verbindet perspektivisch zwei Talsperren miteinander: Die Oleftalsperre in Nordrhein-Westfalen und die Riveris-Talsperre bei Trier. Zudem sind an die Pipeline leistungsstarke Grundwasserwerke plus Quellwasser-Anlagen verbunden. Der Mix biete ein „Höchstmaß an Versorgungssicherheit“.