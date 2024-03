Deutschland ist berühmt für seine vielen Brotsorten Ein Bäcker aus der Eifel zeigt, wie unser täglich Brot entsteht

In kaum einem anderen Land gibt es so viele Brotsorten wie in Deutschland. Es ist schwierig, eine genaue Zahl anzugeben, da regionale Unterschiede und lokale Bäckereien zu einem reichhaltigen Angebot beitragen. Es gibt jedoch traditionelle Sorten wie Roggenbrot, Weizenbrot, Vollkornbrot, Pumpernickel, Schwarzbrot, Sauerteigbrot und viele andere mehr.