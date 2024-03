Landwirte suchen neuen Chef Bauernpräsident Horper hört auf: Steht Nachfolger aus der Eifel bereits fest?

Wer wird Nachfolger des vorzeitig aus dem Amt scheidenden Bauernpräsidenten Michael Horper? Diese Frage wird spätestens in einem Monat beantwortet. Am 8. April wird der neue Chef – oder die neue Chefin – des Bauern- und Winzerverbands Rheinland-Nassau gewählt. Diesen Termin nannte jetzt Verbandssprecher Herbert Netter auf Anfrage unserer Redaktion. Wahlvorschläge seien noch keine eingegangen. Allerdings laufe die Frist dafür auch erst am Montag, 25. März, ab.