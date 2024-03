Länger als erlaubt So lange dauert es in der Eifel und an der Mosel, bis der Rettungsdienst am Einsatzort ist

Verdacht auf Herzinfarkt. Die Tochter der mit Atemnot und starken Brustschmerzen auf dem Sofa liegenden Frau wählt den Notruf 112, der in der für die gesamte Region zuständigen Leitstelle Trier entgegengenommen wird. Noch während es Telefonats sucht der Disponent per Computer die zum Einsatzort nächstgelegene Rettungswache heraus und informiert diese über den Notruf. Dieser kommt über „Piepser“ dort an, in drei Zeilen wird über den Notfall informiert. Insgesamt 29 Rettungswachen gibt es in der Region.