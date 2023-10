CDU-Mann ersetzt CDU-Mann bei Spitzenverband Südeifeler Bürgermeister Moritz Petry vor Jobwechsel nach Mainz

Bäumchen-wechsel-dich-Spiel an der Spitze des rheinland-pfälzischen Gemeinde- und Städtebunds: Der seit 2018 amtierende Geschäftsführer Karl-Heinz Frieden (66) wird seinen Posten aus gesundheitlichen Gründen vorzeitig aufgeben. Das bestätigte Städtebund-Vorsitzender Aloysius Söhngen am Dienstag auf Anfrage unserer Zeitung. Aus diesem Grund werde die Stelle an der Spitze des kommunalen Spitzenverbands zum 1. April neu besetzt. Eine Entscheidung sei noch nicht gefallen, sagte Söhngen. Bis diesen Freitag könnten sich Interessenten noch bewerben.