Corona : Eifeler Bundeswehr-Hunde üben das Virus-Schnüffeln

Ulmen Ein Forschungsprojekt in einer Eifel-Kaserne zeigt interessante Ergebnisse. Aber bislang läuft es nur im Labor.

Können Hunde das Coronavirus erschnüffeln? Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) hat erste Ergebnisse von Corona-Forschungen an der einzigen Diensthundeschule der Bundeswehr als „sehr ermutigend“ bezeichnet. Sie sei stolz auf die vierbeinigen „Kameraden der Streitkräfte“, sagte die CDU-Chefin bei ihrem ersten Besuch in der besonderen Dienststelle bei Ulmen in der Vulkaneifel. Soldaten und Hunde säßen hier „Seite an Seite auf der Schulbank“.