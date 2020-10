Eifelkreis Bitburg-Prüm: Soldaten spüren Infektionen auf

Bitburg Um die Ausbreitung der Corona-Infektionen im Eifelkreis Bitburg-Prüm zu verlangsamen, unterstützt die Bundeswehr das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung. Wie ein Sprecher am Freitag sagte, werden die acht Soldaten dem Gesundheitsamt vom kommenden Montag an bei der Nachverfolgung von Infektionsketten helfen.

Bereits am Donnerstag und am Freitag seien die acht Soldaten für die Aufgabe im Eifelkreis geschult worden, wie der Sprecher der Kreisverwaltung sagte. Die Amtshilfe durch die Bundeswehr sei vorerst bis Ende November geplant, hieß es weiterhin.

Im Eifelkreis Bitburg-Prüm lag die Zahl von Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen pro 100 000 Einwohner am Freitagmittag (12.00 Uhr) bei 151. Nach Angaben der Kreisverwaltung haben zehn Personen ihre Quarantänezeit beendet. Damit gelten noch insgesamt 216 Menschen als infiziert. Fünf Personen, die an Covid-19 erkrankt sind, lagen dem Sprecher zufolge am Freitag im Krankenhaus. Angaben dazu, wie viele Patienten intensiv betreut werden, wollte er indes nicht machen.